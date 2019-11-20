Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музыкально-образовательный цикл "Опера и не только" пройдет в Кремлевском дворце

Первый вечер цикла пройдет 21 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Цикл концертных вечеров "Опера и не только", который познакомит слушателей не только с шедеврами жанра, но и их историей, стартует 21 ноября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила ТАСС в среду основатель и участница проекта, солистка Большого театра России Ксения Дежнева.

"Мы хотим показать, что классика может быть доступной максимальному количеству людей, что она может быть легкой, - пояснила она. - Первый вечер цикла пройдет 21 ноября в Дипломатическом зале Кремлевского дворца в формате "рояль и солист", а также будет включать экспресс-лекцию по истории мировой оперы вокруг тех произведений, которые мы будем исполнять".

Дежневой составят компанию на сцене ее коллеги - солисты Большого театра меццо-сопрано Юлия Мазурова и тенор Давид Посулихин, за роялем - лауреат международных конкурсов Ангелина Гриднева. Первая программа носит название "Путешествие из Италии в Россию". Прозвучат сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова.

"Название цикла "Опера и не только" будет оправдано тем, что в конце вечера мы исполним попурри из известных советских эстрадных песен Александры Пахмутовой и Исаака Дунаевского", - добавила Дежнева.

Об опере в историческом контексте расскажет ученый Евгений Понасенков. Научную деятельность он сочетает с работой режиссера, отметили в пресс-службе Кремлевского дворца. Среди его постановок - гала-концерты оперы и балета "Дома друзей Олимпиады" в Пекине в 2008 году, спектакль к юбилею Елены Образцовой в Большом театре в 2009 году и другие.

По словам Дежневой, билеты на первый концерт были распроданы еще неделю назад, поэтому организаторы надеются на успешное продолжение цикла. "Мы планируем делать концерты раз в квартал в течение сезона, а затем, возможно, и чаще. Будет меняться программа и состав исполнителей. Сейчас мы думаем над тематикой: времена года, другие жанры [оперетта и мюзикл] и так далее", - сказала она.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выставка работ Сальвадора Дали пройдет в Москве в начале 2020 года
На ней будет представлено более 180 произведений художника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС