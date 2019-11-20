Музыкально-образовательный цикл "Опера и не только" пройдет в Кремлевском дворце

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Цикл концертных вечеров "Опера и не только", который познакомит слушателей не только с шедеврами жанра, но и их историей, стартует 21 ноября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила ТАСС в среду основатель и участница проекта, солистка Большого театра России Ксения Дежнева.

"Мы хотим показать, что классика может быть доступной максимальному количеству людей, что она может быть легкой, - пояснила она. - Первый вечер цикла пройдет 21 ноября в Дипломатическом зале Кремлевского дворца в формате "рояль и солист", а также будет включать экспресс-лекцию по истории мировой оперы вокруг тех произведений, которые мы будем исполнять".

Дежневой составят компанию на сцене ее коллеги - солисты Большого театра меццо-сопрано Юлия Мазурова и тенор Давид Посулихин, за роялем - лауреат международных конкурсов Ангелина Гриднева. Первая программа носит название "Путешествие из Италии в Россию". Прозвучат сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова.

"Название цикла "Опера и не только" будет оправдано тем, что в конце вечера мы исполним попурри из известных советских эстрадных песен Александры Пахмутовой и Исаака Дунаевского", - добавила Дежнева.

Об опере в историческом контексте расскажет ученый Евгений Понасенков. Научную деятельность он сочетает с работой режиссера, отметили в пресс-службе Кремлевского дворца. Среди его постановок - гала-концерты оперы и балета "Дома друзей Олимпиады" в Пекине в 2008 году, спектакль к юбилею Елены Образцовой в Большом театре в 2009 году и другие.

По словам Дежневой, билеты на первый концерт были распроданы еще неделю назад, поэтому организаторы надеются на успешное продолжение цикла. "Мы планируем делать концерты раз в квартал в течение сезона, а затем, возможно, и чаще. Будет меняться программа и состав исполнителей. Сейчас мы думаем над тематикой: времена года, другие жанры [оперетта и мюзикл] и так далее", - сказала она.