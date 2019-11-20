"Ленфильм" проведет серию встреч с членами петербургского Союза кинематографистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. "Ленфильм" в течение месяца проведет серию встреч с членами Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, на которых руководство киностудии предоставит отчет о ее работе и информацию об итогах проверки Счетной палаты России. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Ленфильма".

"Встречи пройдут в течение месяца, мы покажем загруженность павильонов, ответим на вопросы, поговорим о планах, выслушаем наших ветеранов. Даты и состав участников определим в ходе личных консультаций с нашими коллегами", - приводят в пресс-службе слова генерального директора "Ленфильма" Эдуарда Пичугина.

В пресс-службе отметили, что 19 ноября на общем собрании Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России "прозвучали ряд критических оценок и требование о проверке киностудии, при этом вопрос в повестку дня официально не выносился, претензии заранее не озвучивались, поэтому у руководства "Ленфильма" не было возможности аргументировано ответить на критику, рассказать о своей работе".

В ходе собрания председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России Сергей Снежкин назвал "катастрофическим" положение дел на "Ленфильме". "Дважды за последнее время студия была на грани банкротства. <…> За последние два года студия сняла всего два фильма, Минкульт не финансирует производство на этой студии <…> по той простой причине, что студия не вернула субсидии, которые были даны ей на возвратной почве для производства фильма", - сказал он.

На общем собрании организации во вторник был принят текст обращения к президенту РФ в связи с ситуацией на "Ленфильме", в котором предлагается осуществить смену руководства киностудии, провести проверку ее деятельности с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ, а также разработать новую программу по финансовому оздоровлению "Ленфильма".

Меры поддержки киностудии

14 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что киностудии "Ленфильм", которая в настоящее время испытывает финансовые трудности, окажут целый комплекс мер, направленный на ее оздоровление, в том числе посредством реструктуризации задолженности перед ВТБ и возможного предоставления государственной субсидии.

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. По данным СПАРК, на конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.

Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщал ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.

В конце октября также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.