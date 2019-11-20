Выставка работ Сальвадора Дали пройдет в Москве в начале 2020 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Масштабная выставка работ Сальвадора Дали "Магическое искусство" пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 21 января по 25 марта 2020 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организаторов выставки.

"С 21 января по 25 марта 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", организованная культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид). У российского зрителя появится уникальная возможность познакомиться с творчеством гениального художника. На выставке будет представлено более 180 произведений мастера: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России", - рассказали в пресс-службе.

Организаторы отметили, что "магическим искусством" или "магическим мастерством" Дали называл живопись, полагая, что техническое совершенство столь же значимо для художника XX века, как и для мастеров эпохи Возрождения. Вслед за Леонардо да Винчи он считал живопись важнейшим из искусств и мечтал спасти ее от "лени и хаоса". "Дали был человеком, безгранично влюбленным в искусство, в свою жену Галу и в самого себя, и страстно желавшим бессмертия всему, что он любил. Эти поиски нашли свое отражение в живописи Дали, в равной степени обращенной в прошлое человеческой культуры и в ее будущее. Этому яркому, глубокому и неразрывно связанному с лучшими достижениями европейской цивилизации художнику мы посвящаем нашу выставку", - сказал председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко, чьи слова приводят в пресс-службе.

В "Манеже" будут представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. "Особую значимость имеет, конечно, зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке известнейшими работами - "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими шедеврами", - говорят организаторы.

Также в экспозицию войдут "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. В 1944 году художник поставил первый "параноидальный" балет "Безумный Тристан" на музыку Рихарда Вагнера с хореографией Леонида Мясина. Несколько живописных работ на тему "Безумного Тристана" будут демонстрироваться на выставке.

Впервые в России

Как отмечают организаторы, также впервые в России будет показано важнейшее произведение этого периода - "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), в котором отразилось стремление художника "избавиться от своей старой кожи, кожи бесформенной и революционной жизни" и обрести новый смысл своего искусства в идеалах Возрождения.

"Вторая половина 1940-х и 1950-е годы отмечены обращением Дали к "ядерному мистицизму" и работам большого формата. Ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки глубоко потрясли художника и оказали огромное влияние на его творчество - его целью теперь стало достижение понимания скрытых сил и законов, а также овладение ими путем использования исключительного оружия - мистики", - сообщают в пресс-службе.

Одна из главных картин этого периода - "Дематериализация под носом Нерона" (1947) является художественным осмыслением феномена расщепления атома. Начиная с 1960-х годов и до конца своей жизни художник восхищался наукой и новыми технологиями, и активно использовал в своих работах стереоскопию и голографию, считая их языком будущего. "На выставке будет представлено важнейшее произведение этого периода - стереоскопический диптих "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах", - отмечают организаторы.

Последний период творчества Дали отмечен обращением к наследию Микеланджело и Веласкеса, а также экспрессионистическими полуабстрактными композициями. Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-40-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-63 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.

Куратор выставки - Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали". Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала - Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских собраний.