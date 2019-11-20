В Перми начали формировать программу театрального фестиваля Макдонаха на 2020 год

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Пермский театр "У моста" приступил к формированию программы четвертого театрального фестиваля ирландского драматурга Мартина Макдонаха, который пройдет в Перми в октябре 2020 года, оргкомитет уже принимает заявки. Об этом ТАСС рассказал художественный руководитель театра Сергей Федотов.

"Это будет уже четвертый фестиваль, он пройдет с 1 по 7 октября 2020 года. Программу мы обычно начинаем собирать за год, а за полгода до фестиваля уже определяются основные участники. Как только мы объявили прием заявок, нам сразу же пришло предложение от ирландского театра, они прислали очень интересный спектакль "Сиротливый Запад", - сказал он.

Фестиваль Макдонаха в Перми проходит раз в два года начиная с 2014-го по инициативе пермского театра "У моста", который первым открыл российскому зрителю этого автора. На фестиваль в Пермь ранее приезжали театры из Англии, Шотландии, Ирана, Чехии, Польши, Германии, Боснии и Герцеговины, Австрии и других стран. В 2020 году в "У моста" также ждут не только российские, но и иностранные театры.

Мартин Макдонах - кинорежиссер, сценарист, продюсер и драматург. Автор девяти пьес и постановщик трех полнометражных кинофильмов - "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Неоднократно был отмечен премиями "Оскар", "Золотой глобус", премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и другими.

Авторский театр "У моста" создан в 1988 году Сергеем Федотовым, первоначально свое имя театр получил благодаря соседству с Камским мостом, но постепенно словосочетание театр "У моста" стало знаком, выражающим его художественную концепцию. "У моста" продолжает традиции русского психологического театра, в его репертуаре в основном классические произведения. А в 2008 году пермский театр впервые показал на фестивале "Золотая маска" в Москве спектакль "Сиротливый Запад" по пьесе Макдонаха, через два года стал лауреатом "Золотой маски" со спектаклем "Калека с Инишмана".