Музыкальный альбом со звуками Ясной Поляны вышел ко дню памяти Льва Толстого

ТУЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Музей-усадьба "Ясная Поляна", госкорпорация "Ростех" и завод "Октава" завершили проект создания музыкальных композиций из звуков усадьбы, где жил Лев Толстой, и записей его голоса. Альбом "Ясная октава" опубликован на интернет-площадках в среду, в день памяти писателя, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Проект "Ясная октава" - яркий пример нашего основного принципа поддержки культурных инициатив, который можно выразить тремя словами: технологии, культура, человек. Сплав трех этих факторов позволил по-новому раскрыть атмосферу места, где жил Толстой, выразить в музыке дух усадьбы Ясная Поляна. С помощью современной акустической техники музыканты очень точно, чисто и объемно записали голоса птиц, бой часов XVIII века, скрип половиц, звучание рояля в доме Толстого", - приводит пресс-служба слова директора по коммуникациям Ростеха Екатерины Барановой.

В альбоме представлено 12 треков, каждый их них носит название, связанное с усадьбой Толстого - Самородный лес, Житня и Рига, Прешпект, Гусева поляна, Флигель Кузминских, Чепыж. Композиции составлены из звуков, записанных в этих локациях с помощью микрофонов тульского завода "Октава". "Уже при жизни Толстого Ясная Поляна стала центром культуры: сюда приезжали музыканты, литераторы, художники, музыка звучала в усадьбе всегда. В этом проекте нам было интересно продолжить существующие традиции и пригласить к себе современных музыкантов", - отметила директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

Арт-проект стартовал в июле 2019 год в рамках международного театрального фестиваля "Толстой", который с 2016 года проводится в Тульской области. Альбом опубликован 20 ноября, в 109-ю годовщину смерти Толстого.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился писатель Лев Толстой. Там им были написаны "Война и мир", "Анна Каренина" и другие произведения, там же находится могила писателя.