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Автограф Брюсова и расписку Есенина выставили на аукцион в Москве

Аукцион пройдет 28 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Автограф Валерия Брюсова, адресованный автору "Москвы и москвичей" Владимиру Гиляровскому, расписка Сергея Есенина и подписанная Осипом Мандельштамом открытка станут топ-лотами аукциона, который пройдет в Москве 28 ноября. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Инскрипт поэта Валерия Брюсова замечателен как автором, так и не менее знаменитым адресатом. На своей книге 1913 года "За моим окном" поэт оставил дарственную надпись автору "Москвы и москвичей": "Владимиру Алексеевичу Гиляровскому в знак уважения от всегдашнего читателя Валерий Брюсов". Стартовая цена автографа - 95 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Другой топ-лот - открытка, подписанная поэтом Осипом Мандельштамом. "Многоуважаемый Александр Федорович! Примите мои поздравления с высокоторжественным праздником Рождества Христова. Спасибо Вам за доброту. Шлю Всем сердечный привет. Осип Мандельштам". На адресной стороне - владельческий штамп "А. Ф. Литвинов". К лоту прилагается почерковедческая экспертиза. Эстимейт лота - 480 тыс. рублей.

Также в ряду рукописей и автографов музейного уровня - собственноручная расписка Сергея Есенина в получении им денег за книгу "Солнце во гробе" (1921): "Семьдесят тыс. руб. за 50 экз. "Солнца во гробе" с Лавки писателей получил. С. Есенин. 11 фев 1921". Стартовая цена лота - 340 тыс. рублей.

"Любителям творчества писателей русского зарубежья интересна будет рукопись Алексея Ремизова со списком подготовленных к печати книг. В ней он, в частности, пишет: "Жизнь моя прошла под знаком: "гони в шею": меня выгнали из Университета, из Строгановского училища и <зачеркнуто> по грехам моим…" - рассказали в аукционном доме.

Там привели слова Юрия Безелянского из очерка о Ремизове: "Хотел стать ученым - исключили из университета. Хотел стать музыкантом - дирижер прогнал из любительского оркестра. Актером - удалили за то, что свалил декорацию и "прищемил какую-то пигалицу". Художником - выгнали из Строгановского училища. И пошел Ремизов в писатели через трудности и боль". Эстимейт рукописи - 75 тыс. рублей. На торги выставят также рукопись Венедикта Ерофеева "Василий Розанов глазами эксцентрика" (1972). Стартовая стоимость - 48 тыс. рублей.

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