Минкультуры готовит программу развития региональных театров

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минкультуры РФ готовит программу развития материальной базы, реконструкций и ремонтов региональных театров. Об этом глава ведомства Владимир Мединский рассказал президенту России Владимиру Путину

"Такую программу по поручению Дмитрия Анатольевича [Медведева] мы будем готовить и вносить в правительство", - сказал министр.

Он также сообщил, что во время Петербургского культурного форума были доработаны вопросы, которые российский лидер обсудил с деятелями культуры во ВГИКе.

"Был дан целый круг поручений, решен целый ряд практических вопросов, - пояснил он. - Были доработаны вопросы, которые вы обсуждали во ВГИКе на встрече с деятелями культуры". "Это касается образования и специальных стандартов образовательных, - добавил министр. - Мы соответствующее предложение внесли в администрацию спустя три дня после вашей встречи".