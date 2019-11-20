Путин призвал Минкультуры сотрудничать с Зальцбургским фестивалем

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший уровень Зальцбургского фестиваля и призвал с ним сотрудничать.

В ходе рабочей встречи с президентом в среду глава Минкультуры Владимир Мединский указал на большой международный масштаб завершившегося недавно Петербургского культурного форума, куда, в частности, "специальная делегация приехала из Австрии вместе со всем руководством Зальцбургского фестиваля". "То есть Зальцбургский фестиваль специально приехал, чтобы выступить у нас на форуме, рассказать о себе и провести презентацию", - отметил Мединский.

"Очень хороший фестиваль, с ними надо сотрудничать", - призвал Путин. Мединский ответил, что Россия работает с этим фестивалем.

Глава Минкультуры выразил надежду, что российский лидер приедет на Петербургский культурный форум в следующем году. "Хорошо, спасибо", - сказал президент.