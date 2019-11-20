Более 100 фильмов покажут в Варшаве на фестивале российского кино "Спутник над Польшей"

ВАРШАВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" открывается в четверг в Варшаве. В трех варшавских кинотеатрах "состоятся 170 сеансов, будут показаны 106 фильмов в 15 секциях", сообщила ТАСС директор смотра Малгожата Скульская.

"Фестиваль проходит уже в 13-й раз. Надеюсь, для нас это будет счастливое число", - отметила она.

"В этом году мы ввели новую секцию "Якутия. Там, где солнце не садится", где будут показаны шесть фильмов", - рассказала Скульская, добавив, что посвященная этой тематике картина будет показана и на открытии фестиваля.

"В прошлом году наш фестиваль вместе с сопутствующими мероприятиями посетили около 200 тыс. человек. Думаю, в этом году будет не меньше, зрители нас не подведут. Интерес к фестивалю растет из года в год. Приходят как постоянные зрители, так и новые, много молодежи, интерес к российскому кино есть", - заверила директор смотра.

Главный конкурс

В этом году организаторы "Спутника" выбрали для главного конкурса 15 художественных фильмов. "Все фильмы новые и очень хорошие. Все стоит посмотреть", - убеждена Скульская.

На экранах "Спутника" можно будет увидеть фильм "Человек, который удивил всех" (2018) режиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова, ленту Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" (2019), которая рассказывает историю супружеской измены в маленьком городке, где скрыть что-либо от соседей просто невозможно, "Братство" Павла Лунгина (2019), в основу сюжета которого положена реальная история - операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг в 1988 году во время войны в Афганистане.

Жюри под председательством польского режиссера Филипа Байона сможет оценить дебютную работу популярного актера Александра Горчилина "Кислота" (2018) о клубной жизни современной молодежи, первый фильм Александра Лунгина "Большая поэзия" (2019) о столкновении поэтического начала с суровой действительностью, дебюты Бориса Акопова "Бык" (2019) о "шальных 90-х", "Sheena667" Григория Добрынина о любви в городе Вышний Волочёк и "Русский мальчик" (2019) Александра Золотухина о Первой мировой войне.

Бороться за главный приз фестиваля будут также история о потерянном человеке со сложной судьбой, рассказанная в фильме "Керосин" (2019) Юсупа Разыкова, лента "Порт" (2019) Александры Стреляной о попавшей в аварию дочери тренера по боксу, картина Григория Константинопольского "Русский бес" (2018) об изменениях, которые происходят в человеке из-за любви, экранизация "Текста" Дмитрия Глуховского в постановке Клима Шипенко и "Ван Гоги" (2018) Сергея Ливнева, главные роли в котором сыграли известные в России и Польше актеры Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский.

Другие показы

"Интересна также новая секция "4К - Курьезное кино для компетентных киноманов". Мы будем показывать здесь научную фантастику, фильмы со спецэффектами 1960-1980-х гг.", - продолжила Скульская.

"Здесь у нас два интересных фильма. Один из них " Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита, через дикий край, черный лес, за туманные горы. Туда и обратно" (1985)". Любители Хоббита должны его увидеть. А второй фильм - "Формула радуги" (1966), - рассказала она, подчеркнув, что диалоги во время показов будут читать польские актеры вживую.

Важная секция этого года - ретроспектива фильмов Павла Лунгина, который в этом году посетит Варшаву и встретится с гостями фестиваля. "Мы ждали этого режиссера 13 лет. На прежние фестивали пригласить его не удавалось", - пояснила собеседница агентства.

Показы популярной в Польше секции "Классика российского кино" откроет гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Сопутствующие мероприятия

В рамках "Спутника" в Варшаве пройдут также многочисленные сопутствующие мероприятия: концерты, выставки и мастер-классы.

Одним из ярчайших событий станет концерт Сергея Старостина, исполняющего музыкальные произведения на гуслях. Как напомнила Скульская, Сергей пишет музыку для кино, поэтому его выступление может быть особенно интересно гостям фестиваля.

Традиционно на большой выбор сеансов могут рассчитывать юные зрители, которых ждет у экранов "Малый спутник". В его программу входят не только мультфильмы, но и фильмы для подростков.