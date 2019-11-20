Солисты балета театров Санкт-Петербурга совершат гастрольный тур в Сербию и Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга - Мариинского, Михайловского и Театра балета Бориса Эйфмана - совершат гастрольный евроазиатский тур в Сербию и Китай. В четверг они отправились в Белград, откуда начнутся гастроли, сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

"В Белграде петербургские артисты выступят 22 и 23 ноября на сцене самого большого концертного зала, многофункционального культурного комплекса "Сава-центр", а в Шанхае дадут вечер балета 26 ноября на сцене Шанхайского центра восточного искусства. Зрителей ждет калейдоскоп в двух актах, включающий и фрагменты знаменитых балетов хореографов XX-XXI веков, и современные номера, и экспериментальные миниатюры", - рассказали в пресс-службе.

Эта программа - своеобразная антология мировой и отечественной хореографии. Так, классика в программе представлена фрагментами из "Лебединого озера" и "Спящей красавицы" Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова. А мастером современной хореографии выступит народный артист России Борис Эйфман - будут исполнены отрывки из его балетов "Анна Каренина" и "Красная Жизель" по мотивам творческой судьбы великой русской балерины Ольги Спесивцевой. Первый балет словенского хореографа Эдварда Клюга "Танго" исполнит в двух странах звездная папа Денис и Анастасия Матвиенко, танцующие на сценах Мариинского и Михайловского театров.

В двух адажио - из "Спартака" Георгия Ковтуна и "Пламя Парижа" Василия Вайнонена зрители увидят ведущих солистов Михайловского театра Ирину Перрен и Марата Шемиунова. Первый солист этого же театра Джулиан Маккей выйдет на шанхайскую сцену вместе с разными партнершами в дуэтах из классических и романтических балетов "Сильфида" Августа Бурнонвиля, "Электрик" из балета "Синяя борода" в редакции Василия Медведева и в адажио из балета "Ромео и Джульетта" в постановке Леонида Лавровского. В составе участников - семейный дуэт в составе первой солистки Мариинского театра Олеси Новиковой и премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова, владеющих большим классическим репертуаром.

Финалом каждого из гала станет дивертисмент с участием всех артистов концерта.