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Участник "Детского Евровидения" из РФ проведет сутки в больнице под наблюдением врачей

Ранее стало известно, что Денберел Ооржак почувствовал себя плохо во время репетиции в Гливице

ВАРШАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский участник международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2019" Денберел Ооржак почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице и попал в больницу. Как сообщили в среду организаторы конкурса, он проведет под наблюдением врачей 24 часа.

"Организаторы "Детского Евровидения - 2019" сообщают, что во вторник, 20 ноября, во время первых репетиций представитель России 13-летний Денберел Ооржак почувствовал себя плохо. Ему сразу же на месте была оказана медицинская помощь, - указано в распространенном сообщении. - Денберел был доставлен для дальнейшего обследования в больницу, где он останется на сутки".

"Сейчас Денберел Ооржак хорошо себя чувствует. Ему обеспечивается самый лучший уход со стороны врачей и организаторов", - подчеркивается в заявлении.

Ранее о произошедшем сообщили в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого. Денберел Ооржак почувствовал себя плохо после двух прогонов песни A time for us ("Время для нас"). Репетицию прервали и пригласили врачей, мальчику рекомендовали временный покой. "Рядом с Денберелом его бабушка и представители российской делегации", - говорится в сообщении Академии.

Отмечается, что Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой должен выступить третьим на конкурсе "Детское Евровидение - 2019", финал которого пройдет в Польше в городе Гливице на юге страны 24 ноября.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.

Теги
РоссияПольшаКрутой, Игорь Яковлевич
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