Фильм "Т-34" побил рекорды проката в Японии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Фильм "Т-34" с Александром Петровым в главной роли уже собрал в Японии около $600 тыс. и побил рекорды проката российских кинокартин за последние 25 лет. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании "Марс медиа", занимавшейся производством ленты.

"В середине ноября "Т-34" Алексея Сидорова вышел в прокат в Японии <...> Сборы картины показали лучший результат за последние 20 с лишним лет среди российских лент, прокатывавшихся в стране", - сказали в компании. Лента вышла в 67 кинотеатрах Японии, "бокс-офис приближается к $600 тыс.".

Такие результаты, отметили в "Марс медиа" со ссылкой на японских прокатчиков, были среди российских кинокартин лишь у фильма "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994 год). В широком прокате "Т-34" появился 1 января 2019 года.

"Т-34" уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии, - уточнили в компании. - Также ожидаются релизы в Китае, на Тайване, в Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других территорий".

Главные роли в военно-приключенческом фильме Сидорова "Т-34" исполнили также Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум. Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой против танкового аса.