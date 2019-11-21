Мединский считает, что конфликт в МХАТ им. Горького важно не решать опрометчиво

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский считает, что при решении конфликта внутри труппы МХАТ им. Горького важно не действовать опрометчиво, а смотреть на результаты работы театра. Такое мнение он выразил журналистам в четверг.

Министр культуры напомнил, что на его имя и на имя президента Владимира Путина поступало два обращения: первое от нескольких артистов МХАТ с требованием отстранить нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова и второе, подписанное 75% творческого состава МХАТ, с осуждением первого обращения, а также поддержкой худрука.

"Тут сложно разобраться, это конфликт внутри театра, это всегда вещь тонкая. В данном случае важно не предпринимать каких-то опрометчивых шагов. Закроется финансовый год, мы посмотрим результаты промежуточной работы. Самое главное будет по итогам закрытия сезона летом, тогда можно будет делать какие-то выводы, - сказал Мединский. - Мы обязательно будем уделять этому внимание".

По его словам, помимо субъективных показателей, которые есть во всех театрах, есть и объективные показатели, в числе которых востребованность спектаклей зрителями. "Это тот показатель, который трудно фальсифицировать, зритель либо идет, либо нет. Спектакль либо получает профессиональные заслуженные премии, которых у нас много, либо не получает. Также одним из критериев оценки может стать гастрольная деятельность театра", - добавил Мединский.

Как рассказал ТАСС заместитель художественного руководителя по литературной части Захар Прилепин, конфликт в театре поддерживается только группой артистов, недовольных руководством. "Якобы существующий конфликт вокруг МХАТ им. М. Горького - совершенно рукотворный, инициированный группой лиц, осознанно боящихся того, что театр станет (уже становится) центром сборки консервативно-патриотических сил, в том числе молодых", - добавил он.

Он поделился, что за письмами с недовольствами стоят, с одной стороны, уважаемые люди, но, к сожалению, лет 15 не посещавшие МХАТ, с другой - минимальная часть коллектива, тяжело переживающая культурную модернизацию театра. "Нас, безусловно, огорчает этот ложный и лишний шум, но в целом я не вижу ни одной причины отступать и менять избранный маршрут. Мы будем работать и далее - во славу русского театра", - подчеркнул Прилепин.

О конфликте

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Татьяне Дорониной, оставившей в декабре 2018 году пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра. Позднее на сборе труппы Бояков заявил, что не будет работать с артистами, принявшими участие в выступлении.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.