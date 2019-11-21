{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мединский считает, что конфликт в МХАТ им. Горького важно не решать опрометчиво

Нужно посмотреть на результаты промежуточной работы, считает министр культуры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский считает, что при решении конфликта внутри труппы МХАТ им. Горького важно не действовать опрометчиво, а смотреть на результаты работы театра. Такое мнение он выразил журналистам в четверг.

Министр культуры напомнил, что на его имя и на имя президента Владимира Путина поступало два обращения: первое от нескольких артистов МХАТ с требованием отстранить нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова и второе, подписанное 75% творческого состава МХАТ, с осуждением первого обращения, а также поддержкой худрука.

"Тут сложно разобраться, это конфликт внутри театра, это всегда вещь тонкая. В данном случае важно не предпринимать каких-то опрометчивых шагов. Закроется финансовый год, мы посмотрим результаты промежуточной работы. Самое главное будет по итогам закрытия сезона летом, тогда можно будет делать какие-то выводы, - сказал Мединский. - Мы обязательно будем уделять этому внимание".

По его словам, помимо субъективных показателей, которые есть во всех театрах, есть и объективные показатели, в числе которых востребованность спектаклей зрителями. "Это тот показатель, который трудно фальсифицировать, зритель либо идет, либо нет. Спектакль либо получает профессиональные заслуженные премии, которых у нас много, либо не получает. Также одним из критериев оценки может стать гастрольная деятельность театра", - добавил Мединский.

Как рассказал ТАСС заместитель художественного руководителя по литературной части Захар Прилепин, конфликт в театре поддерживается только группой артистов, недовольных руководством. "Якобы существующий конфликт вокруг МХАТ им. М. Горького - совершенно рукотворный, инициированный группой лиц, осознанно боящихся того, что театр станет (уже становится) центром сборки консервативно-патриотических сил, в том числе молодых", - добавил он.

Он поделился, что за письмами с недовольствами стоят, с одной стороны, уважаемые люди, но, к сожалению, лет 15 не посещавшие МХАТ, с другой - минимальная часть коллектива, тяжело переживающая культурную модернизацию театра. "Нас, безусловно, огорчает этот ложный и лишний шум, но в целом я не вижу ни одной причины отступать и менять избранный маршрут. Мы будем работать и далее - во славу русского театра", - подчеркнул Прилепин.

О конфликте

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Татьяне Дорониной, оставившей в декабре 2018 году пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра. Позднее на сборе труппы Бояков заявил, что не будет работать с артистами, принявшими участие в выступлении.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
Реклама на ТАСС
Мединский призвал Фонд кино прилагать больше усилий в продвижении фильмов в малых городах
Министр культуры при этом отметил, что формально дальнейшее продвижение кино не входит в задачи фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС