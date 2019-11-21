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"Белую голубку Кордовы" Дины Рубиной снова попытаются экранизировать

Ранее по роману планировали снять сериал

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Роман Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы", по которой несколько лет назад планировали снять сериал, ждет новая попытка экранизации. Сейчас идет работа над сценарием, рассказала автор книги в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас идет работа над экранизацией, над созданием сценария по моему роману "Белая голубка Кордовы", - сообщила Рубина.

Она добавила, что сценарием занимается российско-американская компания, но не уточнила ее название.

По ее словам, та же фирма хотела экранизировать и первые два тома трилогии "Наполеонов обоз", третья часть которой поступила в продажу в четверг. "Они [также] выразили желание работать над "Наполеоновым обозом", по двум томам, но я им сказала: "Подождите, вдруг что-то такое случится в третьем томе, что вы категорически не захотите", - поделилась Рубина, заключив, что об экранизации ее новой книги говорить пока рано.

"Белая голубка Кордовы" вышла в 2009 году. Ее главный герой - Захар Кордовин, "фальсификатор с душою истинного художника", который изготавливает и продает подделки под полотна известных мастеров. В 2012 году экранизировать роман намеревался Сергей Жигунов, в качестве режиссера выступал Вячеслав Криштофович ("Одинокая женщина желает познакомиться"), а роли получили Вениамин Смехов, Юрий Чурсин, Екатерина Вилкова, Даниил Спиваковский. Однако проект так и не был завершен.

В ТАСС прошла презентация книги "Ангельский рожок", заключительной части "Наполеонова обоза", куда входят вышедшие в 2018 и 2019 годах "Рябиновый клин" и "Белые лошади". Одновременно с печатной версией в продажу поступила одноименная аудиокнига. Как ожидает директор редакции номер 1 издательства "Эксмо" Александра Шипетина, третий том повторит успех первых двух. "Обе книги были в топе, сейчас третья тоже взлетит. Первой и второй книги мы продали около 120 и 100 тысяч экземпляров. Третью книгу мы выпустили тиражом 65 тыс.", - сказала она.

Теги
РоссияРубина, Дина Ильинична
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