В Минкультуры внимательно анализируют ситуацию с "Ленфильмом"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры внимательно следит за ситуацией на киностудии "Ленфильм". Об этом журналистам в четверг сообщил министр культуры Владимир Мединский.

19 ноября Союз кинематографистов Санкт-Петербурга направил обращение президенту РФ в связи с ситуацией на "Ленфильме", в котором предлагается осуществить смену руководства киностудии, провести проверку ее деятельности с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ, а также разработать новую программу по финансовому оздоровлению "Ленфильма".

"Конфликт между Союзом кинематографистов Петербурга и руководством "Ленфильма" существует. У "Ленфильма", как мы знаем, тяжелое финансовое положение, эта ситуация подробно разбиралась на специально собранном на площадке Минкультуры совете директоров. Работа руководства "Ленфильма" была признана неудовлетворительной со стороны министерства. <...> Мы внимательно анализируем сложившуюся ситуацию, она разбиралась в том числе и на площадке администрации президента", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "Ленфильм" - это государственное акционерное общество, ответственность за менеджмент которого несет совет директоров. "Гендиректор "Ленфильма" не назначается и не снимается с должности министром культуры. Это прерогатива совета директоров. Если совет директоров сочтет работу директора "Ленфильма" эффективной, разберется, проведет аудит, значит, он продолжит работу. Может, перед ним поставят новые задачи", - добавил он.

Меры поддержки киностудии

14 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что киностудии "Ленфильм", которая в настоящее время испытывает финансовые трудности, окажут целый комплекс мер, направленный на ее оздоровление, в том числе посредством реструктуризации задолженности перед ВТБ и возможного предоставления государственной субсидии.

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. По данным СПАРК, на конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.

Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщал ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.