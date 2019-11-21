Мединский назвал причину отставки главы Киностудии им. Горького

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Неудовлетворительная работа стала причиной ухода Сергея Зернова с поста главы Киностудии имени Горького, сообщил в четверг журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Недавно произошли существенные изменения на Киностудии имени Горького. В результате долгой процедуры был сменен совет директоров, и уже новый совет директоров, заслушав отчеты гендиректора, причем неоднократно, принял решение, что он работает неудовлетворительно, и гендиректор был отправлен в отставку в установленной законом процедуре", - сказал Мединский.

Министр отметил, что студия находится в неудовлетворительном состоянии. "Позавчера я был на заседании нового совета директоров непосредственно на киностудии. Мы внимательно ее обошли, посмотрели. Если бы все-таки реализовался проект по съемкам фильм "Шантарам", там можно было бы без декораций снимать. Там и статистов довольно много проживает без определенного места жительства, никто не знает, кто они и откуда. Мягко скажем, студия находится в запущенном состоянии", - добавил он.

Однако, по словам Мединского, новый менеджмент уже взялся за это и провел глубокий аудит состояния дел.