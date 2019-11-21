Мединский призвал Фонд кино прилагать больше усилий в продвижении фильмов в малых городах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил необходимость активизации продвижения Фондом кино отечественных фильмов в малых городах России.

"У меня сегодня назначено совещание по тем усилиям, которые Фонд кино будет предпринимать в следующем году по продвижению наших фильмов в малых городах и по взаимодействию с 1000 кинозалов в малых городах <...> Фонд кино недостаточно прилагает усилия по продвижению кино в кинозалах, которые при поддержке Минкультуры открываются", - сказал он в четверг журналистам.

Министр отметил, что формально дальнейшее продвижение кино не входит в задачи фонда. "Нам бы хотелось, чтобы Фонд кино не только выдавал субсидию и следил за их открытием, но и потом сопровождал их. Формально - это не задача фонда, но мы ставим им такую задачу <...> Прошлое руководство начало это, но потом не занималось. С нового руководства спрос будет жестче", - добавил он.

Фонд кино создан в 1995 году, его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом. В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава Фонда, согласно которой вводится еще один орган управления - Совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.