Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса

ПСКОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Бюджет объединенного Псково-Изборского музея вырастет в два раза после получения учреждением федерального статуса. Сейчас оно финансируется из регионального бюджета на сумму в 125 млн рублей, сообщила в четверг ТАСС первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Ранее сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе музея-заповедника "Изборск": в открытом письме они выразили опасения, что объединение может грозить развалом фондов, утратой престижа одного из старейших музеев России. Региональные власти пояснили, что фонды музеев сохранятся в полном объеме, а сокращение штата не планируется. Решение о передаче объединенного музея на федеральный уровень принято в 2018 году по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Важно, что федеральный музей-заповедник будет иметь более широкое штатное расписание, значительно больший бюджет. В абсолютных цифрах бюджет федерального музея-заповедника будет увеличен в два раза. Сегодня Псково-Изборский музей-заповедник финансируется из областного бюджета в рамках государственной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории области". Бюджет Псково-Изборского музея-заповедника весьма скромен - порядка 125 млн рублей", - отметила собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, национальный проект "Культура" открыл новые возможности для псковских музеев, "в рамках которого решаются вопросы выставочной деятельности, оцифровки фондовых коллекций, реставрации памятников, находящихся в составе музея-заповедника". "Нацпроект, помимо финансовых возможностей, решает важные задачи повышения роли культуры в обществе и создает новые условия качества жизни", - резюмировала она.

Объединенный Псково-Изборский музей зарегистрирован в июле 2019 года, его возглавил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что получение музеем федерального статуса позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности региона. Кроме того, по его мнению, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.

Музеи региона

Псковский музей-заповедник открыт в 1876 году и является одним из старейших в России. В его составе 74 памятника федерального значения, из них четыре признаны особо ценными объектами культурного наследия народов РФ. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение.

Кроме того, в состав музея входит восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (известна под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты XVII века, Приказная палата XVII века, Мирожский монастырь XII-XVII веков.

Музей-заповедник "Изборск" основан в 1964 году, с 1970 года был филиалом Псковского музея-заповедника, с 1996 года стал самостоятельным учреждением. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы. В составе музея-заповедника также числится музей-усадьба народа сето в деревне Сигово.