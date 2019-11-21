Мединский не исключил переносов релизов фильмов на новогодних праздниках

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский отметил, что прецедентов искусственного переноса релизов иностранных кинокартин на новогодние праздники не было, но, если они будут мешать российским премьерам, то подобное решение может быть принято в интересах зрителей.

Отвечая в четверг на соответствующий вопрос ТАСС, Мединский отметил, что никогда не было случаев, чтобы "на новогодние праздники искусственно переносили релизы иностранных картин". "Но, если они будут мешать российским фильмам, то, в соответствии с полномочиями, которые есть у Министерства культуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать [по времени выхода на экраны]. Но прецедентов [относительно новогодних праздников] я не помню", - подчеркнул глава ведомства.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли сейчас возможность такой сдвижки, министр сказал: "Я не в курсе".

По его словам, речь идет об интересах зрителей - "чтобы зритель имел возможность посмотреть и тот фильм, и другой". "Какая разница, один - на неделю позже, другой - на неделю раньше. Когда все выходит в один день, просто зритель лишается возможности часть хороших фильмов увидеть. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается", - заметил Мединский.

"Традиционно новогодние праздники - время премьер лучших российских фильмов. В этом году я лично с нетерпением жду фильм "Союз спасения", потому что всегда интересовался историей декабристов. Жду, что там получится у Бондарчука с продолжением "Притяжения" <...> И там, по-моему, много еще хороших фильмов. Смотрите российское кино", - сказал Мединский.