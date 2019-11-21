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Путин отметил, что музыка Пахмутовой согревает душу, вдохновляет и несет надежду

Президент вручил композитору орден Святого апостола Андрея Первозванного

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал честью для себя вручить орден композитору Александре Пахмутовой, чья музыка согревает душу и несет надежду.

Выступая в четверг на церемонии вручения государственных наград в Кремле, российский лидер назвал Пахмутову "великой и скромной", автором песен, ставших достоянием Отечества. "Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь", - сказал президент.

"Для меня большая честь вручить вам, Александра Николаевна, высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного", - обратился Путин к Пахмутовой.

10 ноября глава государства посещал в Большом театре юбилейный концерт Пахмутовой, которой днем ранее исполнилось 90 лет.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне - район Волгограда). На счету композитора четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, и отражают то, чем все эти годы жила страна. Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий - военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПахмутова, Александра Николаевна
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