{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пахмутова, Спиваков и Ширвиндт поблагодарили Путина за высокие государственные награды

Александра Пахмутова пожелала президенту мужества и энергии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Деятели культуры, получившие государственные награды из рук президента РФ Владимира Путина в четверг в Кремле, обратились с ответными словам благодарности.

"Я хочу сказать вам, что вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. Поэтому не допустим, чтобы было хуже, все должно быть хорошо, - сказала в ответной речи народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова, удостоенная высшей награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного. - Талантливые люди, великолепная страна, и вы это знаете и любите. Хочу пожелать вам мужества, энергии".

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, народная артистка СССР, президент Московского Художественного академического театра им. Горького Татьяна Доронина и народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Спиваков перечислил успехи возглавляемых им камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России, Московского международного Дома музыки и благотворительного фонда. "Все, что кажется успешным, в общем-то приходит после понимания того, что вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди созданы для того, чтобы их любили", - подчеркнул Спиваков.

Ширвиндт пошутил, что не готов разделить награду с "родным коллективом" и хочет "оставить лично себе". "Принято сказать, что это надо рассматривать как аванс, доверие, но какой аванс после 85 лет? Все это звучит подозрительно, - с улыбкой заметил он. - Я всегда завидую, когда здесь выходят ребята поджарые и говорят без всяких длинных слов: "Служу России". Я тоже говорю: "Смешу Россию".

Доронина не стала выходить к трибуне и обратилась лично к президенту шепотом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСпиваков, Владимир ТеодоровичПахмутова, Александра НиколаевнаШирвиндт, Александр АнатольевичДоронина, Татьяна Васильевна
Реклама на ТАСС
Путин отметил, что музыка Пахмутовой согревает душу, вдохновляет и несет надежду
Президент вручил композитору орден Святого апостола Андрея Первозванного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС