Пахмутова, Спиваков и Ширвиндт поблагодарили Путина за высокие государственные награды

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Деятели культуры, получившие государственные награды из рук президента РФ Владимира Путина в четверг в Кремле, обратились с ответными словам благодарности.

"Я хочу сказать вам, что вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. Поэтому не допустим, чтобы было хуже, все должно быть хорошо, - сказала в ответной речи народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова, удостоенная высшей награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного. - Талантливые люди, великолепная страна, и вы это знаете и любите. Хочу пожелать вам мужества, энергии".

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, народная артистка СССР, президент Московского Художественного академического театра им. Горького Татьяна Доронина и народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Спиваков перечислил успехи возглавляемых им камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Национального филармонического оркестра России, Московского международного Дома музыки и благотворительного фонда. "Все, что кажется успешным, в общем-то приходит после понимания того, что вещи созданы для того, чтобы ими пользовались, а люди созданы для того, чтобы их любили", - подчеркнул Спиваков.

Ширвиндт пошутил, что не готов разделить награду с "родным коллективом" и хочет "оставить лично себе". "Принято сказать, что это надо рассматривать как аванс, доверие, но какой аванс после 85 лет? Все это звучит подозрительно, - с улыбкой заметил он. - Я всегда завидую, когда здесь выходят ребята поджарые и говорят без всяких длинных слов: "Служу России". Я тоже говорю: "Смешу Россию".

Доронина не стала выходить к трибуне и обратилась лично к президенту шепотом.