Самарский театр показал на Мариинской сцене балет в постановке Юрия Смекалова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. В четверг балетная труппа Самарского театра оперы и балета показала в Петербурге спектакль "Три маски короля" в хореографии лауреата премии "Золотая маска" Юрия Смекалова. Гостям на два вечера предоставили Новую сцену Мариинского театра.

"Для нас большая честь и большая радость представлять гастроли Самарского театра на Мариинской сцене, тем более, что для меня сегодня это мой родной театр и любимый, и я очень рад этой возможности, потому что вписаться в репертуарную политику Мариинского театра не так-то просто", - сказал Юрий Смекалов.

Сейчас он работает в Мариинском как один из ведущих солистов и одновременно как хореограф.

По его мнению, Самарский театр с приходом нового руководства во главе с Юрием Бурлакой "семимильными шагами набирает обороты", осваивает классическое и современное направления

"Труппа динамично развивается, и, я надеюсь, что в ближайшем будущем она составит очень серьезную конкуренцию главным столичным театрам", - полагает Юрий Смекалов.

Над балетом-притчей "Три маски короля" работала петербургская команда, в которую вошли сценограф, народный художник России Вячеслав Окунев, дирижер Евгений Хохлов, композитор Михаил Крылов, саунд-продюсер Влад Жуков. Автором идеи выступил петербургский меценат Вячеслав Заренков.

Мировая премьера балета-притчи "Три маски короля", тема которого - испытание властью, состоялась в Саратове 15 февраля 2019 года. Спектакль сразу привлек внимание зрителей своей новизной и яркостью языка. В нем использован редкий для балета прием - звучание живого оркестра соединяется с электронными композициями, напоминающими по звучанию и настроению о легендарных рок-операх мирового репертуара.

В пятницу самарцы еще раз исполнят балет "Три маски короля" на Новой сцене Мариинского.