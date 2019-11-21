Международный фестиваль "Свидание с Россией" открылся в Вологде

ВОЛОГДА, 21 ноября. /ТАСС/. Десятый международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" открылся в четверг в Вологде. Среди конкурсных и внеконкурсных работ - более 40 отечественных и зарубежных кинолент, рассказал ТАСС руководитель департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

"Фестиваль "Свидание с Россией" проходит в Вологде третий год подряд, впервые он продлится четыре дня и охватит 16 больших и малых городов области. Пройдут показы более 40 конкурсных и внеконкурсных документальных, игровых фильмов, роликов в рамках фестиваля, главная цель которого - продвижение культурного и природного наследия страны, ее туристической привлекательности. Пройдут творческие встречи непосредственно с людьми, которые занимаются развитием внутреннего туризма от Якутии и Дальнего Востока до Калининграда и Крыма", - сказал Осиповский.

На конкурс заявлено около 30 киноработ по номинациям "Летопись России", "В Россию за приключениями", "Фрески Севера", "Россия многогранная". В ходе фестиваля покажут семь полнометражных фильмов: "Потерянный остров" о заброшенном на Дальний Восток журналисте, "Двое" о выживании молодых супругов в тайге, провинциальная история "Однажды в Трубчевске", драма "Глубокие реки" о нравах в кабардинской глубинке, "Не чужие", "Надо мною солнце не садится", "Чужая жизнь". На открытии фестиваля была показана российская комедия "Жили-были" режиссера Эдуарда Парри. Закроет фестиваль показ фильма Андрея Мышкина "Курьезы".

Зрители смогут познакомиться также с документальной кинолентой "Вместе по Русскому Северу", снятой при поддержке Русского географического общества в ходе путешествия воспитанников центра "Корабелы Прионежья" на парусной шхуне от вологодского города Вытегра до Санкт-Петербурга.

На круглых столах будут обсуждать вопросы брендинга территорий, продвижения туризма. Для детей приготовлены мастер-классы по живописи, анимации и интерактивный спектакль "Ответственный ребенок". В качестве почетных гостей в фестивале примут участие народный артист России Сергей Шакуров и актриса Алиса Гребенщикова.

Фестиваль проводится с 2010 года, он охватил семь регионов России и 22 города.