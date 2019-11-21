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Конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург" посвятят памяти Ирины Богачевой

В этом году на участие в конкурсе подали 160 заявок из 15 стран, в их числе Белоруссия, Германия, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, США и другие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Девятый международный конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург" открывается в пятницу концертом членов жюри и лауреатов прошлых лет, которые выступят в Ротонде Мариинского дворца. В нынешнем году смотр при участии певцов из 15 стран Европы, Азии и Америки посвящен памяти его основательницы - почетного гражданина Санкт-Петербурга, народной артистки СССР, солистки Мариинского театра Ирины Богачевой (1939-2019).

В концерте на открытии примут участие всемирно известные певцы, творческие партнеры Ирины Петровны - Ольга Кондина, Теймураз Гугушвили, Наталья Евстафьева, Чжао Юнхон, Сергей Лейферкус.

"Я участвовал в этом конкурсе как член жюри уже несколько раз и всегда с огромным удовольствием сюда приезжал и приезжаю. Но, к сожалению, на этот раз это событие омрачено - ушла от нас великая певица, которая основала этот конкурс. Следом скончалась и ее дочь Елена Гаудасинская, вложившая в конкурс огромную часть своей жизни. Поэтому в нынешнем году мы проводим конкурс в память об этих замечательных женщинах", - сказал ТАСС член жюри, народный артист России Сергей Лейферкус. По его словам, кресло председателя жюри на этот раз не займет никто. "Она незримо будет с нами, ведь недаром все называют это событие конкурсом Ирины Богачевой", - добавил певец.

Важной особенностью конкурса он считает тот факт, что на него поступили более 160 заявок из 15 стран. "Это конкурс свободного участия, и все подавшие на него заявки выступят на нем без предварительного прослушивания, что свидетельствует об огромной популярность этого соревнования", - считает Лейферкус.

Помимо россиян, на конкурсе выступят молодые певцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, США, Узбекистана, Украины. Смотр пройдет в три тура при свободном посещении слушателей и завершится 28 ноября в Капелле в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" (дирижер - Михаил Голиков).

Программа конкурса имеет петербургские особенности. В первом туре обязательным является исполнение романса на стихи петербургских поэтов, а в финальном испытании - оперной арии композитора, творившего на берегах Невы. Кроме конкурсных прослушиваний, в рамках проекта проходят открытые уроки и мастер-классы. В составе жюри - певцы и музыкальные деятели из Австрии, Грузии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов и России.

Теги
АвстрияАзербайджанАрменияБелоруссияУкраинаСШАГрузияКазахстанКиргизияУзбекистанГерманияИспанияИталияЛатвияЛитваНидерландыРоссияКитайМолдавияМонголияСанкт-ПетербургБогачева, Ирина Петровна
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