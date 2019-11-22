Трамп наградил актера Джона Войта медалью за вклад в искусство

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вручил американскому актеру Джону Войту Национальную медаль за вклад в искусство.

Одной из самых почетных наград страны в гуманитарной сфере Войт был награжден за свою "исключительную способность воплощать [на экране] сложнейшие образы". "Пленяя аудиторию, он дает нам представление о богатстве человеческого разума и сердца", - отмечается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой президента США по случаю вручения медали.

В начале торжественной церемонии, проходившей в Белом доме, Трамп назвал Войта своим другом и живой легендой кино. "Джон захватывает воображение аудитории, выходя на первый план практически в каждой сцене, в которой появляется. Он особенный человек", - отметил американский лидер.

Известность пришла к Войту после выхода на экраны драмы Джона Шлезингера "Полуночный ковбой" (Midnight Cowboy, 1969), за которую актер был удостоен премии "Золотой глобус" как лучший дебютант. Следующей знаковой работой для Войта стала принесшая ему "Оскар" роль вернувшегося с войны во Вьетнаме Люка Мартина в антивоенной драме "Возвращение домой" Хэла Эшби (Coming Home, 1978). В 1985 году в прокат вышел приключенческий фильм Андрея Кончаловского "Поезд-беглец", в котором Войт сыграл сбежавшего из тюрьмы опасного преступника. За эту работу он вновь получил "Золотой глобус", в этот раз за лучшую мужскую роль.

Всего на счету актера около 100 фильмов, среди наиболее известных - спортивная драма "Чемпион" (1979), криминальная драма "Схватка" (1995), боевик "Миссия невыполнима" (1996), фильм ужасов "Анаконда" (1997), приключенческая лента "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001).

Войт - отец актрисы Анджелины Джоли.