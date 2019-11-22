Николай Коляда поставил спектакль по своей пьесе "Баба Шанель" в Театре имени Вахтангова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Ватангова представит в пятницу премьеру спектакля "Баба Шанель", который по своей пьесе поставил известный драматург и режиссер Николай Коляда. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Екатеринбуржец Николай Коляда в особом представлении не нуждается - он один из самых известных и признанных в мире современных российских драматургов, - сказала собеседница агентства. - Его пьесы, которые он регулярно пишет, начиная с 1986 года, переведены на 15 языков, удостоены многих премий, участвовали в бесчисленном количестве фестивалей, проходивших в странах Европы, Азии, Америки, Австралии".

Его пьесы идут в екатеринбургском "Коляда-театре", где их ставит сам автор, выступая в качестве режиссера. Они значатся и в афишах многих других сценических коллективов. Большой популярностью пользуется, в частности, пьеса "Баба Шанель", написанная в 2010 году в селе Логиново Свердловской области. Теперь именно с этой пьесой Коляда дебютирует в Театре Вахтангова.

О "Бабе Шанель" и ее прототипах

Рассказывая об истории создания "Бабы Шанель", Коляда напомнил, что "когда-то сделал передачу для своей авторской программы "Черная касса" про ансамбль "Вдохновение" при Кировском районном обществе инвалидов в Екатеринбурге, в котором пели бабушки".

"Передача эта имела огромный успех, - вспоминает драматург. - Она была про людей, которые не унывают, радуются жизни. Потом, спустя десять лет, я пересмотрел запись этой передачи, и вдруг понял, что почти все мои героини уже умерли. Я подумал, что нужно что-то сделать в память о них, подарить им бессмертие. Потому что они были изумительные".

"Я написал об этих женщинах пьесу "Баба Шанель". - продолжил Коляда. - Пьесу много ставят, потому что, думаю, она про людей и о старости, которая ждет нас всех, и о том, что старикам надо многое уметь прощать, жалеть их и терпеть".

Относительно предстоящей премьеры в Театре Вахтангова драматург и постановщик заметил, что работает "с замечательными вахтанговскими актрисами старшего поколения". "Я вижу, как у них "горят глаза" на репетиции, с каким невероятным энтузиазмом они работают", - поделился Коляда. "Хочу сделать такой спектакль, чтобы зрители много смеялись, а в финале утирали бы слезы", - добавил он.

"Баба Шанель" пойдет на Новой сцене Театра Вахтангова. Исполнителями ролей в разных составах выступают Елена Ивочкина, Ольга Чиповская, Агнесса Петерсон, Элеонора Шашкова, Ирина Дымченко, Светлана Иозефий, Елена Мельникова, Вера Новикова, Наталья Масич, Федор Воронцов, Андрей Зарецкий, Сергей Пинегин. Оформил спектакль главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков.