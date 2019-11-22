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Картину Пикассо продали на аукционе в Канаде за $6,9 млн

На ней изображена муза и возлюбленная художника - Дора Маар

ОТТАВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Женщина в шляпе", написанная испанским художником в 1941 году, продана на аукционе Heffel Fine Art Auction House в Торонто за 9,1 млн канадских долларов ($6,9 млн). Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Картина выполнена маслом на холсте. На нем изображена муза и возлюбленная Пикассо - Дора Маар. В описании лота говорится, что эта картина "из известной европейской коллекции, имеющая большую историю экспонирования на различных выставках, в том числе в галерее "Кутц" в Нью-Йорке в 1956 году". Перед началом торгов картина оценивалась в 8-10 млн канадских долларов ($6-7,5 млн).

Полотна Пикассо считаются одними из самых дорогих в мире. Картина "Обнаженная, зеленые листья и бюст", написанная в 1932 году, ушла с молотка на аукционе дома Christie's в 2010 году за более чем $106 млн. При этом самой дорогой его работой, когда-либо проданной на торгах, стала созданная в 1955 году картина "Алжирские женщины (Версия О)". Она ушла с молотка в мае прошлого года за $179,4 млн.

Теги
Канада
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