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Фирма "Мелодия" выпустила архивную запись оперы "Кащей Бессмертный"

Ее выпуск приурочен к 175-летию Николая Римского-Корсакова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые выпустила на диске архивную запись оперы "Кащей Бессмертный", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"К 175-летию Николая Римского-Корсакова "Фирма Мелодия" впервые выпустила на CD архивную запись 1949 года оперы "Кащей Бессмертный". Это первая студийная запись произведения", - рассказал собеседник агентства.

Главные партии исполнили выдающиеся музыканты: солистка Всесоюзного радио, концертная певица Наталия Рождественская, один из ведущих солистов Большого театра Павел Лисициан, обладатель уникального тенорового тембра Павел Понтрягин.

"Симфонический оркестр и хор Всесоюзного радио в 1940-1950 годы проделал масштабную работу по концертному исполнению и записи редких оперных шедевров русского и зарубежного репертуара. Дирижировал исполнением Самуил Самосуд - в прошлом главный дирижер Большого театра СССР, маэстро, выступавший за пультом крупнейших оперных театров Москвы и Ленинграда", - отметили в пресс-службе.

Основу композиторского наследия Николая Римского-Корсакова составляют 15 опер. Среди них: "Псковитянка" (1872), "Майская ночь" (1880), "Снегурочка" (1881), "Садко" (1896), "Царская невеста" (1898), "Сказка о царе Салтане" (1900), "Кащей Бессмертный" (1902), "Золотой петушок" (1907). Симфоническое творчество представлено жанровыми произведениями, связанными с разработкой народных тем ("Испанское каприччио", "Сербская фантазия"), а также сочинениями преимущественно сказочного содержания ("Антар", "Садко").

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