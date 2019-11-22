Передвижная выставка "Многообразие. Единство" пройдет в Москве, Берлине и Париже

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Передвижная выставка "Многообразие. Единство. Современное европейское искусство" пройдет в Москве, Париже и Берлине в 2020-2021 годах, рассказали организаторы на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Государственная Третьяковская галерея (11 ноября 2020 - 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет в Берлин, а затем в Париж. Проект представит около 200 работ таких художников, как Ансельм Кифер, Илья Кабаков, Жанна Кадырова, Эрвин Вурм, Энтони Гормли, Георг Базелиц, Герхард Рихтер и др.

"Речь идет об уникальном проекте. Такого масштаба что-то сопоставимое мне даже трудно вспомнить, - отметила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова. - Эта выставка представит совершенно удивительный срез современного искусства Европы, причем Европы не только как ЕС, а Европы в гораздо более широком понимании. Это будут художники из 35 стран, разных поколений, начиная с великих, таких как Ансельм Кифер, Герхард Рихтер, Илья Кабаков и, заканчивая художниками, которым еще нет 30 лет".

По ее словам, выставка пройдет в Западном крыле Третьяковской галереи на Крымском Валу. "Состав этой выставки формировался в совместной работе кураторов из разных стран - Германии, Финляндии, Италии, Франции, России, в разговоре с художниками. И этот разговор должен вылиться в выставку, которая в форме диалога, контрапункта, противопоставления будет стимулировать не только какое-то размышление о сегодняшней художественной ситуации в Европе, но и размышления о самых разных вопросах, что такое понимание Европы сегодня", - добавила Трегулова.

Она также выразила надежду, что художники, участвующие в проекте, посетят открытие выставки в Москве. Также, по ее словам, планируется проведение научной конференции и публичные встречи с авторами.

Новая общность

Выставка исследует современное европейское искусство, созданное после падения железного занавеса, подчеркивая важность межкультурного диалога в наши дни. Масштабный проект затрагивает такие вопросы, как свобода, достоинство, демократия и уважение, демонстрируя художественную жизнь континента в контексте исторически значимых и актуальных тем, среди которых политическая и личная идентичность, миграция, (интеллектуальный) ландшафт, гендерные вопросы и равенство, национальность, территория, геополитика и социальные конфликты.

"Идея выставки в высшей степени важна с точки зрения культурно-политических отношений, - заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Следующий год - год 75-летия завершения Второй мировой войны, год победы над фашизмом, год формирования совершенно новых принципов в политике, год создания ООН, год создания новейшей европейской истории. Конечно, надо понимать, что, несмотря на все различия, которые были в Европе в связи с разделением мира на две части, на Запад и Восток, тем не менее, общие художественные процессы протекали на самом деле всегда".

По его словам, сейчас мир невероятно сложный и турбулентный, когда у каждого государства свои интересы, которые сталкиваются и переплетаются. "Много политических проблем. И тем не менее с историко-культурной и культурно-политической точки зрения это другой мир, чем тот, который был до 89-90 годов. И в этом смысле, я думаю, эта выставка в высшей степени отражает устремления не только деятелей культуры, но и народов на взаимопонимание, объединение, ощущение новой общности, которая все-таки в мире существует", - отметил Швыдкой.

Кураторский комитет возглавляют председатель Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг и Зельфира Трегулова. Также в состав комитета вошли: Саймон Бейкер (Европейский дом фотографии, Париж), Фаина Балаховская (Третьяковка), Кей Хеймер (Музей Кунстпаласт, Дюссельдорф), Понтус Киандер (писатель, Хельсинки), Камилла Морино (AWARE, Париж), Иоханна Нойшеффер и Анна Шванц (Office Impart, Берлин), Хильке Вагнер (Альбертинум, Дрезден), Петер Вайбель (ZKM, Карлсруэ).