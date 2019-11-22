Театр "Ленком" получил имя Марка Захарова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московскому государственному театру "Ленком" присвоено имя народного артиста СССР Марка Захарова, который был художественным руководителем учреждения. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор театра Марк Варшавер.

"Подписан указ главой Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским о том, что театр теперь называется "Ленком Марка Захарова", - сказал он.

На сайте театра уточняется, что приказ был подписан 21 ноября 2019 года. "Да, приказ подписан", - подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Ранее артисты "Ленкома" подготовили обращение к мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении театру имени худрука.

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его режиссерских работ в кино - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.