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Сериал "Интерны" превратили в анимационный проект

Премьера сериала "Мультерны" состоится 23 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новый анимационный сериала "Мультерны" по мотивам ситкома "Интерны" запустят на ТНТ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе телеканала.

"В 2016 году финальный сезон ситкома про доктора Быкова и его подопечных получил премию ТЭФИ, после чего проект был завершен. Спустя три года "Интерны" возвращаются на ТНТ в виде анимационного сериала "Мультерны", - рассказали в пресс-службе.

По словам продюсера проекта Вячеслава Дусмухаметова, "Мультерны" - это шанс продлить жизнь сериалу, его героям, миру, который все так полюбили. "Мультерны" - это возможность взглянуть на полюбившихся нам героев с другой стороны. К тому же, в реальной жизни у нас много ограничений, например, мы никогда не преодолеем законы физики. Анимация же большинство барьеров снимает, остается чистое творчество, фантазия", - цитирует его пресс-служба.

Сюжеты каждой анимационной серии уже существовали в сериале "Интерны" и были показаны по ТНТ. Работа сценаристов заключалась в том, чтобы придумать, как их подать под новым углом, с новыми шутками.

Премьера состоится 23 ноября.

"Интерны" - российский комедийный телесериал-ситком, посвящённый работе врачей-интернов. Транслировался в эфире ТНТ с 31 марта 2010 года по 25 февраля 2016 года.

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