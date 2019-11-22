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Минкультуры планирует следить за числом просмотров фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах

Владелец онлайн-кинотеатра должен самостоятельно и за свой счет использовать оборудование для автоматической передачи требуемых сведений в ЕАИС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проект закона о создании единого реестра онлайн-кинотеатров, в который будет вноситься информация о количестве просмотров пользователями фильмов и сериалов, предоставлен на рассмотрение правительства. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

Согласно опубликованному тексту проекта, владелец онлайн-кинотеатра обязан передавать в Единую федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС) данные о каждом факте просмотра пользователем полнометражного фильма, а также каждой серии многосерийного фильма, о его названии, режиссере и годе производства. "Сведения об онлайн-кинотеатрах, информация о просмотрах фильмов в которых передается владельцем онлайн-кинотеатра в единую информационную систему, включаются оператором системы в Реестр онлайн-кинотеатров", - говорится в документе.

"Законопроект действительно внесен в Правительство РФ", - сказали в пресс-службе.

Текст проекта подразумевает, что доступ к содержащейся в ЕАИС информации предоставляется оператором системы в полном объеме федеральному органу исполнительной власти в области кинематографии для ее использования в целях реализации полномочий в сфере кинематографии.

Отмечается, что владелец онлайн-кинотеатра самостоятельно и за свой счет осуществляет приобретение, установку, подключение и использование оборудования для автоматической передачи требуемых сведений в ЕАИС. Планируется также, что поисковые системы, показывающие ссылки на включенные в реестр онлайн-кинотеатры, будут обязаны обеспечить размещение маркера на выдаваемых ссылках.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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Россия
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