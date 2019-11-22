Минкультуры предложило ограничить количество показов одного фильма в кинотеатрах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минкультуры РФ разработало проект закона, вводящего ограничения на количество сеансов одного фильма в одном кинотеатре в течение дня или недели в зависимости от числа кинозалов. Предлагаемая мера должна повысить разнообразие демонстрируемых картин, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в пятницу на портале проектов нормативных актов.

"В целях решения указанной выше задачи законопроектом вводится норма, согласно которой, количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в имеющем более одного кинозала кинотеатре, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в записке.

Для однозальных кинотеатров предусматривается ограничение не более 35% от общего числа сеансов в неделю для одного фильма.

"Положения законопроекта позволят создать для граждан условия для возможности выбора фильма в зависимости индивидуальных предпочтений", - считают в Минкультуры.