Лунгин считает мемуары скучным занятием и мечтает снять комедию

ВАРШАВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Режиссер Павел Лунгин пока не собирается работать над своими мемуарами, продолжая раскрывать тайны человеческой души в кино и мечтая снять комедию. О своих творческих планах он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС на полях проходящего в польской столице 13-го фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей".

Говоря о сюжетах, которые режиссер хотел бы в будущем затронуть в своей работе, Лунгин указал, что "любая тема, касающаяся зла в душе человека, забвения прошлого, пробуждения души, достойна того, чтобы о ней говорить".

"Я мечтал бы просто сделать какую-то веселую комедию, но пока не получается", - сказал он, подчеркнув, что даже не знает темы такой работы. "Если бы я ее знал, то уже бы снял", - добавил режиссер.

"Для меня фильм - это не катастрофы, не набор боевых сцен, а загадка, почему человек делает что-то, позволяет себе поступать так и не иначе, действовать себе во вред, почему человек может делать гадости, одних любить, а остальных ненавидеть. Эти тайны вечны", - пояснил он.

Касаясь работы над сценарием фильма "Крутой маршрут" по автобиографическому роману Евгении Гинзбург, Лунгин сообщил, что написал уже первую версию и ведет переговоры с телеканалом НТВ о производстве.

Отвечая на вопрос о написании мемуаров, Лунгин указал, что "это дико скучно". "Я даю много интервью, пытался, даже заключил договор, но мне скучно повторять все время одно и то же", - заключил он.