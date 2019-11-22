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Шахназаров считает вредной тенденцию показа на фестивалях только кино о проблемной России

Кино должно показывать все недостатки общества, но при этом нужно равновесие, считает режиссер

ВАРШАВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Популярность на иностранных кинофестивалях фильмов, демонстрирующих российскую действительность в негативном свете, стала тенденцией, которая вредит имиджу страны. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер и гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, принимающий в польской столице участие в фестивале российского кино "Спутник над Польшей".

"Это политическая тенденция. В условиях, когда есть политическое противостояние, которое у нас постоянное, конечно, картины, которые показывают Россию через какие-то проблемы, часто утрированные проблемы, пользуются большим вниманием", - сказал он, подчеркнув, что "это, конечно, вредит".

"Я не против. Картины могут быть разными. Есть и в США фильмы, которые показывают американскую действительность со страшной стороны. Если бы это было уравновешено каким-то образом, то пусть смотрят. В этом нет ничего такого. Но, действительно, в этом есть некая тенденция", - добавил он.

"Осознав факт популярности таких картин за рубежом, часть российских кинематографистов работают на этот рынок. Это уже тоже тенденция, - указал глава "Мосфильма". - С этой точки зрения это нехорошо".

"Кино должно показывать все недостатки общества. Но должно быть равновесие. Когда ничего другого не представляют, заканчивается художественное начало и начинается пропаганда", - добавил Шахназаров.

Фестиваль "Спутник над Польшей" - самое крупное в республике культурное событие, посвященное российскому кинематографу, которое проходит поздней осенью уже 13-й год подряд. В отличие от других проходящих в республике смотров кино, этот фестиваль демонстрирует самые разные фильмы из России, ежегодно отбирая для показов более 100 картин.

Теги
РоссияПольшаШахназаров, Карен Георгиевич
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