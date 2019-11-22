Шахназаров выступил против демонстрации старых черно-белых фильмов в цвете

ВАРШАВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Режиссер и генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров считает неправильной практикой ставшую популярной у телеканалов демонстрацию старых черно-белых фильмов в цвете. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС на полях проходящего в польской столице 13-го фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей".

"Я всегда был противником этого", - сказал режиссер. "Это всегда была инициатива телеканалов, которые считают, что это повышает зрительскую аудиторию, поскольку молодежь якобы не привыкла смотреть черно-белое кино. У них есть своя логика", - указал он.

"Я лично считаю, что это неправильно, потому что нарушает эстетику фильма. Люди, когда снимали черно-белое кино, соответствующим образом выстраивали кадр, все подчиняли этому. Это художественное решение", - пояснил Шахназаров, подчеркнув, что если авторы картин, исходя из личных соображений или под влиянием финансовых трудностей, дают согласие на такие преобразования, то это их право.