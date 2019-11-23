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U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

По данным журнала Pollstar, музыкантам удалось заработать в общей сложности $1,038 млрд, и эта цифра до конца года может вырасти
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© EPA-EFE/SAM WUNDKE

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Ирландская рок-группа U2 названа самым прибыльным гастролирующим музыкальным коллективом за последние 10 лет по версии американского издания Pollstar, освещающего туровую деятельность музыкальных групп и сольных исполнителей.

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Так, согласно опубликованным данным, коллективу из Дублина удалось заработать в общей сложности $1,038 млрд. При этом данная цифра еще может вырасти до конца года, так как на настоящий момент U2 находится в гастрольном туре по Австралии, Новой Зеландии и странам Азии.

Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера. Ширану удалось заработать $922 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых гастролирующих артистов вошли также американские поп-певицы Тейлор Свифт ($899 млн) и Бейонсе ($857 млн), рок-группа Bon Jovi ($836 млн), сооснователь группы The Batles Пол Маккартни ($813 млн), британцы Coldplay ($731 млн), американец Брюс Спрингстин с группой E Street Band ($729 млн) и британец Роджер Уотерс ($702 млн).

U2 основана в 1976 году. Альбомы коллектива разошлись общим тиражом более 170 млн копий. Группа является обладателем 22 премий Grammy - больше, чем кто-либо другой в мире. В 2005 U2 была включена в Зал славы рок-н-ролла.

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