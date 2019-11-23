В Испании умерла актриса Асунсьон Балагер

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Испанская актриса Асунсьон Балагер умерла в субботу на 95-м году жизни. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, актриса ушла из жизни в больнице населенного пункта Серседилья (автономное сообщество Мадрид).

Асунсьон Балагер родилась 8 ноября 1925 года в городе Манреса (автономное сообщество Каталонии). Ее супругом был актер Франсиско Рабаль (1926-2001). На счету актрисы роли в десятках фильмах и сериалах. Среди них можно выделить ленты "Красные браслеты" (Polseres vermelles, 2011 - 2013) и "Гранд отель" (Gran Hotel, 2011-2013).