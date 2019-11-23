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"Варшавская мелодия" в Театре на Малой Бронной отмечает 10-летний юбилей

Накануне юбилейной даты спектакля драматург Леонид Зорин поздравил артистов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина стал в субботу юбиляром в Театре на Малой Бронной. Постановке исполняется 10 лет, и все это время исполнителями ролей выступают два популярных актера - Юлия Пересильд и Даниил Страхов, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Режиссер Сергей Голомазов (был художественным руководителем Театра на Малой Бронной с 2007 по 2019 год - прим. ТАСС) поставил легендарную пьесу Леонида Зорина с артистами Юлией Пересильд и Даниилом Страховым в 2009 году. Спектакль стал настоящим событием и по сей день собирает аншлаги. История о настоящей любви, написанная полвека назад, откликается в сердцах современных зрителей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, накануне юбилейной даты спектакля драматург Леонид Зорин, сам отметивший недавно свой 95-летний юбилей, поздравил артистов, бессменно играющих в "Варшавской мелодии" на сцене Театра на Малой Бронной.

"Дорогие Юлечка и Данечка, горячо вас поздравляю с прекрасной датой. От всей души вас благодарю за ту радость, которую вы доставили мне вашим прекрасным исполнением. Я надеюсь, что у Юли и Дани будет еще много великолепных, ярких, запоминающихся работ. От всей души вам этого желаю", - написал в поздравлении драматург.

Они познакомились снежным декабрьским вечером 1946 года в консерватории. Она - полька, будущая певица, Он - московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать их чувству, но пресловутый "железный занавес" упал между ними непреодолимой стеной.

"Далеко не каждой пьесе удается прожить столько лет и выдержать бесчисленное количество представлений на многих подмостках мира", - заметила Малкина, еще раз подчеркнув, что в Театре на Малой Бронной "Варшавская мелодия" идет уже ровно 10 лет. Спектакль удостоен премии "Хрустальная Турандот" (Лучшая женская роль), премии Московского театрального фестиваля за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

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