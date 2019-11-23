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Картина Натальи Назаровой "Простой карандаш" получила Гран-при фестиваля в Онфлере

В России фильм выйдет в прокат 5 декабря

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Гран-при кинофестиваля в Онфлере, посвященного России, получила картина режиссера Натальи Назаровой "Простой карандаш". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила официальный представитель фестиваля Елена Дюффорт по итогам завершившегося в субботу вечером конкурса.

Фильм рассказывает историю жизни художника-графика из Санкт-Петербурга Антонины, которая переезжает в российскую глубинку и устраивается в местную школу учителем рисования. В России картина выходит в прокат 5 декабря. "Простой карандаш" также удостоен приза публики, а актриса Надежда Горелова, сыгравшая главную героиню, отмечена премией за лучшую женскую роль. Этого же приза удостоена Елена Сусанина за роль в фильме Юсупа Разыкова "Керосин".

Приз за лучшую мужскую роль разделили Александр Петров и Иван Янковский, сыгравшие в картине Клима Шипенко "Текст". Эта же лента отмечена премией за лучший сценарий. Приз региона Нижняя Нормандия за лучший дебют получила картина Ксении Зуевой "Близкие".

Всего в конкурсе принимали участие восемь кинолент. В состав жюри фестиваля вошли актриса Жюли Деларм, режиссер Алин-Луиз Иссерманн, журналист Ги Конопники, сценарист Мари-Пьер Тома. Председателем жюри стал французский кинорежиссер, обладатель премии "Сезар" Жерар Кравчик.

В этом году фестиваль российского кино прошел в Нормандии в 27-й раз. Киносмотр, открывшийся 19 ноября, организован французской Ассоциацией друзей фестиваля российского кино в Онфлере при поддержке Минкультуры РФ и посольства России во Франции. С российской стороны его партнерами выступают Фонд социальных и культурных инициатив, Российский центр науки и культуры в Париже, Мосфильм, с французской - Генеральный совет Кальвадоса, Офис культурных проектов Кальвадоса, Торгово-промышленная палата Пеи-д-Ож и другие.

За более чем два десятилетия французским зрителям показаны около 500 фильмов российского производства. По словам официального представителя фестиваля, "киносмотр стал замечательным примером франко-российского сотрудничества в сфере культурных связей". "Наш фестиваль можно сравнить с тестовой площадкой, благодаря которой российские кинематографисты могут увидеть своими глазами, как воспринимает и оценивает их фильмы французский зритель", - подчеркнула Дюффорт.

Теги
РоссияФранция
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