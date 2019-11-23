Музей им. Циолковского в Калуге откроется после обновления в 2020 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге откроется для посетителей в сентябре 2020 года. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский, посетивший в субботу строительную площадку музея во время рабочей поездки.

"Завершить полностью весь комплекс работ, включая благоустройство, планируется в августе следующего года. В сентябре 2020 года музей распахнет двери для посетителей", - заявил Мединский, слова которого привели в пресс-службе ведомства.

Министр вместе с представителем компании-подрядчика ознакомился с ходом работ и осмотрел помещения.

Строительство новой очереди музея было запланировано еще в 2011 году. "Предыдущие два подрядчика сорвали все сроки, возбуждены два уголовных дела. Идет разбирательство по линии силовых структур, и я очень надеюсь, что силовики сделают свою работу, - сказал Мединский. - Многое приходится переделывать за предыдущими некомпетентными и жуликоватыми исполнителями, но работы эти ведутся".

Музей будет трехэтажным, общей площадью в четыре раза больше первого, подчеркнули в Минкультуры. "По планировке это здание-атриум - большое открытое пространство с прозрачной крышей. Главной точкой притяжения обещает стать астрономическая обсерватория. Посещать ее смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья", - рассказали в пресс-службе, добавив, что помимо обновленной экспозиции, в которую войдут артефакты из запасников, в музее появятся кафе, книжный магазин и лекционный зал.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.