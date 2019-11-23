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Меладзе, Брежнева, Лорак и Басков стали триумфаторами "Золотого граммофона"

Также обладателями премий стали группа "Би-2", Полина Гагарина, Владимир Пресняков и другие
Валерий Меладзе Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Валерий Меладзе
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков и другие стали обладателями Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон", вручение которой прошло в Государственном Кремлевском дворце в субботу в 24-й раз. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба "Русской Медиагруппы" - организатора вечера.

Победителей премии традиционно выбирают слушатели "Русского Радио", что делает награду "народной". Итоги голосования подводятся в эфире еженедельно. Номинантами становятся артисты, чьи композиции продержатся в хит-параде более 20 недель.

"Каждая песня, прозвучавшая сегодня со сцены - это лидер хит-парада, отражающего народную любовь, - процитировали в пресс-службе программного директора "Русского Радио" Олесю Волкову. - Для нас "Золотой граммофон" - это своеобразная точка отсчета, начало нового эфирного года, традиционным завершением которого станет следующая, 25-я юбилейная церемония".

В этом году сразу четыре исполнителя получили по две статуэтки: Валерий Меладзе - за сольную песню "Чего ты хочешь от меня?" и дуэт с Мотом (Матвеем Мельниковым) "Сколько лет", Вера Брежнева - за композицию "Любите друг друга" и исполненную с Еленой Север "Зла не держи", Ани Лорак ("Сон", "Сумасшедшая") и Николай Басков ("Караоке", "Сердце на сердце"). Также победителями стали группа "Би-2", Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Burito (Игорь Бурнышев), Сергей Лазарев, Тима Белорусских, МакSим (Марина Абросимова), "Руки Вверх!", #2Маши, Макс Барских, Artik&Asti, Денис Клявер, Дима Билан, Артур Пирожков, Диана Арбенина и "Ночные снайперы", Светлана Лобода.

"Лайма Вайкуле получила награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса", - сообщили в пресс-службе.

Премия "Золотой граммофон" присуждается ежегодно с 1996 года.

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