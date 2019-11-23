В Великобритании откроется Неделя российского кино

ЛОНДОН, 24 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Неделя российского кино откроется в воскресенье в Великобритании мировой премьерой комедии "Холоп". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник организаторы фестиваля, в рамках которого будут представлены 37 кинолент и 18 короткометражных фильмов.

В центре сюжета "Холопа" - представитель нынешней "золотой молодежи" Гриша, который после аварии оказывается в 1860 году среди крепостных крестьян, и именно в таких условиях он вынужден привыкать к жизни обычного человека. Картину, которая выйдет в российский прокат под Новый год, лично представит ее режиссер Клим Шипенко и актриса Мария Миронова.

Cтарт фестивалю будет дан в кинотеатре Odeon Luxe, расположенном на площади Лестер-сквер.

Всего же в рамках Недели российского кино, которая пройдет в Великобритании в четвертый раз, будут показаны такие фильмы, как "Братство" Павла Лунгина, "Танец с саблями" Юсупа Разыкова, "Завод" Юрия Быкова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко и другие.

Показы пройдут на нескольких площадках в Лондоне, Эдинбурге, Кембридже, Оксфорде. Свои картины лично представят такие актеры, как Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Риналь Мухаметов, Дмитрий Дюжев, Алена Михайлова, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, продюсеры Эдуард Пичугин, Рубен Дишдишан и другие российские кинематографисты.

Основатель и генеральный продюсер Недели российского кино и премии "Золотой Единорог" Филип Перкон отметил, что с каждым годом интерес к фестивалю растет. "В этом году мы получили более 340 заявок на участие в Неделе российского кино. Мы верим в нашу миссию - посредством кинематографа укреплять культурные мосты между Россией и Европой и рассказывать иностранцам как можно больше о русском искусстве. И судя по тому, что с каждым годом на фестиваль приходит все больше зрителей, эта миссия нами успешно выполняется", - сказал он.

"Золотой Единорог"

Параллельно с кинопоказами будут проходить творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы ведущих российских кинематографистов. Кульминацией же фестиваля станет торжественная церемония вручения "Золотого Единорога" - крупнейшей зарубежной награды, которая присуждается российскому кино. В 2016 году лучшим фильмом был признан "Ученик" Кирилла Серебренникова, в 2017 году - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. В прошлом году "Золотого единорога" была удостоена лента "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Этот же фильм победил в номинации "Лучший актер" (Евгений Ткачук) и "Лучший сценарий".

Всего награда будет вручена в 12 категориях: "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший восходящий талант", "Лучший дебют", "Лучший сценарий", "Лучший иностранный фильм с российской тематикой", "Лучший документальный фильм о России", "Лучший анимационный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший экологический фильм".

В разговоре с корреспондентом ТАСС Филип Перкон обратил внимание на большое количество дебютных работ. "Этот год примечателен тем, что представлено много фильмов-дебютантов. В отличие от прошлых годов мы видим очень много новых актеров, актрис, режиссеров, продюсеров, поэтому мы сделали отдельную номинацию", - сказал Перкон, высказав мнение, что речь идет о "возрождении российской киноиндустрии".