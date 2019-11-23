Ораторию Андрею Рублеву исполнят в "Зарядье"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская премьера оратории, посвященной иконописцу Андрею Рублеву, состоится в воскресенье в московском концертном зале "Зарядье" под управлением самого автора - итальянского композитора Марко Фризины. Об этом сообщила пресс-служба организатора вечера.

Первое исполнение оратории состоялось 20 января в кафедральном соборе Рима - базилике Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.

"24 ноября оратория, вдохновленная творчеством великого русского иконописца, впервые прозвучит в России. Она будет исполнена в лучшем акустическом зале столицы - большом концертном зале "Зарядье" - Московским Синодальным хором, Молодежным Синодальным хором и симфоническим оркестром Voce Anima. За дирижерский пульт встанет автор оратории - монсеньор Марко Фризина", - отметили организаторы.

В сюжете оратории используют легенду встречи ученика Андрея Рублева, иконописца Даниила Черного, с учителем.

"Андрей Рублев встает перед искушением описать суровую действительность такой, какая она есть в реальной жизни, но его останавливает глубокое внутреннее понимание настоящей красоты, - говорится в описании, - понимание того, что Бог не оставляет Свой народ, того, что настоящая реальность - это любовь между Создателем и творением, которую никакая жестокость не сможет поколебать".

"Российской стороне показалась важной идея исполнения современной итальянской музыки, посвященной великому русскому иконописцу Андрею Рублеву, - процитировали в пресс-службе художественного руководителя Московского Синодального хора Алексея Пузакова. - В творчестве Андрея Рублева мы видим ориентиры традиционных христианских ценностей любви и взаимопонимания".

Андрей Рублев - русский иконописец. Родился около 1360-1370 годов, о дате смерти также нет точных данных: 1428 или 1430 год. Автор икон "Троица", "Спас", "Апостол Павел" и ряда других.

Марко Фризина окончил католическую семинарию, рукоположен в сан священника. Возглавлял различные католические музыкальные коллективы, пишет классическую, церковную музыку, а также выступил автором саундтреков к фильмам на религиозные и исторические темы.