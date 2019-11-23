БДТ откроет программу современного искусства в проекте "Фанерный театр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ) пригласит в воскресенье зрителей на открытие новой программы современного искусства в рамках проекта "Фанерный театр". Это причудливое сооружение встроили к 100-летию Большого драматического в его классические интерьеры как концептуальный архитектурный объект и символ вечного стремления искусства к обновлению.

"Мы заканчиваем празднование 100-летия БДТ, и для нас важно делать такую программу, потому что это взгляд в будущее - она будет развиваться еще в различных пространствах БДТ и иметь продолжение на несколько лет. Эпицентром является "Фанерный театр" - сам по себе объект современного искусства, в котором будет происходить ряд событий", - сказал на презентации новой программы художественный руководитель Большого драматического Андрей Могучий. Он отметил что этот проект подготовлен театром совместно с Фондом культуры и искусства "ПРО АРТЕ", которому в этом году исполняется 20 лет.

Программа откроется показом работ американского художника Билла Виолы, чью видеоинсталляцию "Море безмолвия" демонстрировали в Государственном Эрмитаже. Ныне в эксклюзивном формате "живые картины" мастера, которого называют "Рембрандтом видеоарта", можно будет увидеть из ложи Фанерного театра с залом на 30 мест. Здесь продемонстрируют две его работы: "Квинтет изумленных" и "Три женщины". Каждый показ предваряет экскурсия по "Фанерному театру", которую проведет искусствовед Глеб Ершов. В октябре нынешнего года "Фанерный театр" стал лауреатом премии АРХИWOOD в номинации "Арт-объект" как лучшее архитектурное сооружение из дерева.

Программа "театра в театре"

События в "Фанерном театре" будут проходить параллельно с основной жизнью БДТ, на сцене которого зрители увидят спектакли текущего репертуара. В какие-то моменты они смогут посетить и это экзотическое сооружение, таящее множество сюрпризов.

Музыкальный проект "Фанерного театра" будет представлен 6 и 10 декабря, когда здесь пройдет премьера опуса композитора Бориса Филановского "Архитектон Тета" - звуковой скульптуры для ансамбля, хора и слушателей в движении, написанной специально для "Фанерного театра БДТ". Экспериментируя с пространством, композитор создаст из ансамбля и хора сложное звучащее тело, превращая архитектурную инсталляцию в гигантский музыкальный инструмент. Причем каждый слушатель, располагаясь в разных точках, получит свое неповторимое впечатление от этой экзотической музыки.

Кульминацией программы в первую половину декабря станет фестиваль Яна Фабра - Love is the Power Supreme ("Любовь - высшая сила") на разных площадках Большого драматического. На афише - российская премьера "Ночного писателя". Версия этого спектакля создана специально для сцены "Фанерного театра БДТ" и основана на дневниках художника. "Ночной писатель" станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России.

Он представит также мировую премьеру спектакля Resurrexit Cassandra ("Воскресение Кассандры") на Второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, а на Основной сцене - постановку Preparatio Mortis ("Приготовление к смерти").

Как сообщил журналистам не презентации Андрей Могучий, "Фанерный театр" будет работать до лета 2020 года, после чего его демонтируют.