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"Детское Евровидение - 2019" выиграла исполнительница из Польши

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место
Виктория Габор EPA-EFE/Andrzej Grygiel POLAND OUT
Описание
Виктория Габор
© EPA-EFE/Andrzej Grygiel POLAND OUT

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс "Детское Евровидение - 2019", финал которого состоялся в воскресенье в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор. Она получила 278 баллов за исполнение песни Superhero.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место, исполнив песню A time for us. Они получили 72 балла.

Всего в конкурсе приняли участие представители 19 стран. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном сайте в интернете. По итогам голосования второе место досталось певице из Испании Мелани Гарсия. Третью позицию занял Мэтью Хинзен из Нидерландов.

Польша впервые в истории "Детского Евровидения" выиграла этот конкурс два раза подряд. В прошлом году на финале в Минске победительницей стала польская певица Роксана Венгель. На конкурсе она успешно исполнила композицию Anyone I Want To Be.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.

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Польша
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