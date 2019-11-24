В Калининграде завершился фестиваль "Шедевры мировой классики"

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Двенадцатый международный фестиваль "Шедевры мировой классики" в Калининграде завершился в воскресенье большим органным праздником. Выступления музыкантов из России и Финляндии были приурочены к Всероссийскому дню органа, который впервые 24 ноября отмечается в России, сообщили ТАСС в пресс-службе кафедрального собора на острове Канта в Калининграде, выступающего организатором фестиваля.

"Финальную точку фестиваля "Шедевры мировой классики", на протяжении двух месяцев проходившего под сводами исторического собора, где установлен самый большой орган в России, поставил один из лучших органистов Европы, профессор музыкальной академии им. Яна Сибелиуса в Хельсинки, президент Финского органного общества Вилле Урпонен", - рассказали в пресс-службе.

Маэстро Урпонен из Финляндии, которого хорошо знают во многих странах, исполнил на органе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса, Яна Сибелиуса, других композиторов. На концерте во Всероссийский день органа прозвучала также музыка знаменитого советского и российского композитора, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Микаэла Таривердиева - автора не только многочисленных песен и романсов, музыки к более 130 кинофильмам и спектаклям, но и трех концертов для органа, в числе которых широко известная симфония "Чернобыль". Символично, что именно в Кафедральном соборе проходят финалы Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева - одного из ведущих состязаний в области органного исполнительства, в котором принимают участие музыканты со всего мира.

В День органа организаторы праздника предоставили всем желающим возможность познакомиться с уникальным органным комплексом Кафедрального собора, почувствовать энергетику инструмента, увидеть, как музыкант извлекает из него волшебные звуки, покоряющие публику на концертах. Автор эксклюзивного проекта "Орган. Посвящение в тайну" титулярный органист собора Евгений Авраменко рассказал об искусстве органного исполнительства, провел экскурсии на верхней площадке концертного зала, где располагается Большой орган собора. Органная музыка звучала в этот день в исполнении самого Авраменко, а также лауреатов международных конкурсов Мансура Юсупова и Анны Алексеевой.

"Наши гости признаются, что после такого органного путешествия музыка раскрывается для слушателя по-новому и дает возможность стать причастным к удивительному таинству звука этого удивительного музыкального инструмента", - подчеркнули в пресс-службе.

Собор на острове Канта

Органный комплекс кафедрального собора на острове Канта в Калининграде является самым большим в России и одним из самых крупных в Европе. В 2006 году в соборе появился малый (хоровой) орган. Открытие большого органа состоялось 10 января 2008 года. Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа был воссоздан местными мастерами в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века.

В центральной части органа расположена фигура Девы Марии Кенигсбергской - покровительницы собора. Над органом возвышается огненно-красная птица Феникс - символ вечного возрождения. Два органа могут звучать как отдельно, так и вместе. Ежегодно в Кафедральном соборе проходит более 700 органных концертов.