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Игорь Крутой высоко оценил выступление российских участников на "Детском Евровидении"

Продюсер при этом отметил, что "с учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место кто займет"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, представлявший Россию на конкурсе "Детское Евровидение-2019", достойно выступил в финале смотра в Польше. Такое мнение высказал композитор и продюсер Игорь Крутой, в Академии музыки которого обучаются юные музыканты.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение-2019", финал которого состоялся в воскресенье в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор. Она получила 278 баллов. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-ое место с 72 баллами, исполнив песню A Time For Us ("Время для нас").

"Я смотрел финал и могу сказать, что Таня и Денберел достойно выступили, - сказал Крутой, слова которого привели ТАСС в пресс-службе Академии. - А жизнь продолжается, уверен, наших ребят ждут другие победы и другие вершины. Мы гордимся Таней и Денберелом и желаем успехов".

По словам продюсера, "с учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место кто займет". "Но все страны молодцы. Я же надеюсь, что за финалом следили люди, которые выше политических взаимоотношений. Они голосовали по эмоциям, чувствам, по справедливости", - отметил он.

В Академии музыки Игоря Крутого также сообщили, что во время выступления у Денберела Ооржака отказали ушные мониторы, но мальчик не растерялся, снял их и продолжил петь. "Когда жюри объявило имена победителей, ребята заметно огорчились, но быстро справились со своими эмоциями", - рассказали в пресс-службе.

"Конечно, мы хотели победить. Но 13-ое место - это не катастрофа. Спасибо всем, кто нас поддерживал и голосовал за наш дуэт. Это хороший опыт для нас", - заметила Татьяна Меженцева.

Теги
РоссияКрутой, Игорь Яковлевич
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