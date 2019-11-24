В Великобритании стартовала Неделя российского кино

ЛОНДОН, 24 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Неделя российского кино открылась в воскресенье в Великобритании мировой премьерой комедии "Холоп". Ленту, в которой рассказывается о том, как представитель нынешней "золотой молодежи" Гриша внезапно оказывается в 1860 году среди крепостных крестьян, лично представил ее режиссер Клим Шипенко.

"Очень волнительно, что премьера моего фильма проходит в таком месте, в самом центре Лондона, где показывают главные мировые премьеры. И к тому же очень приятно, что именно мой фильм открывает фестиваль", - рассказал Шипенко корреспонденту ТАСС. "Мне интересно посмотреть, как русско-английская аудитория воспримет наш фильм", - добавил режиссер. На российские экраны картина выйдет под Новый год.

Cтарт киносмотру был дан в одном из лучших кинотеатров страны, Odeon Luxe, расположенном на известной среди любителей кино лондонской площади Лестер-сквер, традиционном месте миpoвых и eвpoпeйcких кинопремьер. Об интересе к фестивалю говорило то, что все места одного из самых больших залов страны, внутреннее убранство которого было создано по аналогии с архитектурой классического театра, были заняты.

Всего же в рамках Недели российского кино, которая пройдет в Великобритании в четвертый раз, будут показаны такие фильмы, как "Братство" Павла Лунгина, "Танец с саблями" Юсупа Разыкова, "Завод" Юрия Быкова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко и другие.

Показы по традиции пройдут на нескольких площадках в Лондоне, Эдинбурге, Кембридже, Оксфорде. Свои картины лично представят такие актеры, как Александр Петров, Александр Кузнецов, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Риналь Мухаметов, Дмитрий Дюжев, Алена Михайлова, режиссеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Михаил Идов, Александр Лунгин, Григорий Добрыгин, Мария Агранович, продюсеры Эдуард Пичугин, Рубен Дишдишан и другие российские кинематографисты.

"Оглядываясь на четыре года назад, я помню, как на первом фестивале мы мечтали открыть наше мероприятие в легендарном Одеоне. Мне безумно приятно, что сегодня эта мечта сбылась. Более того, мы впервые открываем нашу кинопанораму мировой премьерой", - сказал основатель и генеральный продюсер Недели российского кино и премии "Золотой Единорог" Филип Перкон.

Политика кино не помеха

В разговоре с корреспонденгтом ТАСС Перкон выразил уверенность, что Неделя кино будет интересна британцам, несмотря и на активную политическую повестку внутри страны, в том числе переговоры по Brexit и приближающиеся выборы, и на негативный антироссийский фон. "Конечно, отвлекающих моментов много. Но культура и развлечения выше политики. Более того, чем больше негатива к стране, тем больше людям интересно узнать, правда ли все это. И, посещая культурные мероприятия и общаясь с креативным классом, можно для себя найти ответы на интересующие вопросы", - сказал он.

Параллельно с кинопоказами будут проходить творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы ведущих российских кинематографистов. Кульминацией же фестиваля станет торжественная церемония вручения "Золотого Единорога" - крупнейшей зарубежной награды, которая присуждается российскому кино.

За статуэтку в номинации "Лучший фильм" поборются "Завод" Юрия Быкова, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Текст" Клима Шипенко, "Ван Гоги" Сергея Ливнева и "Коридор бессмертия" Федора Попова.

В номинацию "Лучший актер" попали Александр Петров ("Текст"), Александр Кузнецов ("Большая поэзия"), Алексей Агранович ("Юморист"), Даниэль Ольбрыхский ("Ван Гоги"), Максим Суханов ("Сквозь черное стекло"), а в категорию "Лучшая актриса" - Алена Михайлова ("Люби их всех"), Анна Михалкова ("Давай разведемся"), Виктория Толстоганова ("Выше неба"), Юлия Пересильд ("Sheena667").

Всего на торжественной церемонии 30 ноября победители будут названы в двенадцати категориях, в том числе таких, как "Лучший восходящий талант", "Лучший дебют", "Лучший сценарий", "Лучший иностранный фильм с российской тематикой", "Лучший документальный фильм о России", "Лучший анимационный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший экологический фильм".

В 2016 году лучшим фильмом был признан "Ученик" Кирилла Серебренникова, в 2017 году - "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. В прошлом году "Золотого единорога" была удостоена лента "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Этот же фильм победил в номинации "Лучший актер" (Евгений Ткачук) и "Лучший сценарий".