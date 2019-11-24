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Международную премию Станиславского в 24-й раз вручат в Москве

Лауреатами премии в номинации "За вклад в развитие российского театра" были выбраны Роман Виктюк и Александр Ширвиндт

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международная премия Станиславского будет торжественно вручена в понедельник в Москве. По традиции церемония состоится поздно вечером в столичном отеле "Балчуг-Кемпински" и станет 24-й по счету, сообщила ТАСС вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

"Согласно регламенту премии, ее лауреаты объявляются после заключительного заседания жюри, которое в этом году состоялось 17 октября", - уточнила собеседница агентства. "Так что новые обладатели награды уже известны. В общей сложности их будет 15", - добавила она.

Новые лауреаты

Лауреатами премии Станиславского 2019 года в номинации "За вклад в развитие российского театра" были выбраны режиссер Роман Виктюк и художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, отметивший в этом году 85-летний юбилей. Премию "За вклад в развитие мирового театра" присудили знаменитым британцам - актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.

"Событием сезона" было принято решение назвать постановку "Барокко" Театра "Гоголь-центр". "Награда присуждена всему коллективу театра, который в отсутствие худрука Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом по делу "Седьмой студии", выпустил этот невероятный спектакль", - подчеркнула Сеид-Заде.

В номинации "Театральная педагогика" с формулировкой "за бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров" премия присуждена Дмитрию Брусникину посмертно. Режиссер и педагог Дмитрий Брусникин умер 9 августа 2018 года на 61-м году жизни.

В номинации "Перспектива" лауреатами стали режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова. "За организацию театрального дела" отмечены директор РАМТ Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский. В номинации "За яркие актерские работы последних лет" будет премирован Тимофей Трибунцев. В той же номинации, но в ее женской категории награду получит артистка Государственного академического театра имени Ленсовета Лаура Пицхелаури.

Лучшей работой художника в сезоне было признано оформление спектакля Российского академического молодежного театра "Зобеида", выполненное Сергеем Якуниным. "За вклад в развитие актерского искусства" будет награждена театральный педагог Анна Петрова. Лучшим театральным критиком стала Елизавета Суриц.

О премии

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году, с 1995 года при поддержке департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ она присуждается и вручается Фондом К.С. Станиславского.

Помимо основных театральных специальностей (режиссура, лучшие мужские и женские роли, сценография) и наград за вклад в развитие отечественного и мирового театра премия включает почти уникальные номинации, в числе которых учрежденная в 2015 году номинация "Перспектива" для молодых актеров, режиссеров, сценографов России.

Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 200 деятелей отечественного и зарубежного театра.

Состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

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